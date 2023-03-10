Спецоперация 10 марта 2023, 10:44 Американский дипломат усомнился в способностях ВСУ держаться под натиском ВС России Дипломат США Макфол: Украина понимает, что не выдержит долгого конфликта Сайт президента Украины

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Украина не хочет долгого конфликта, потому что понимает, что не выдержит его. На это указал бывший посол США в России Майкл Макфол. Его слова привело издание Newsweek.

Дипломат признался, что положение, в которое попали ВСУ, «заставляет нервничать».

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«Ситуация фактически застряла на несколько месяцев. <…> Я беспокоюсь по поводу способности украинцев держаться», — поделился политик.

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Он добавил: украинские войска не верят, что время работает на них, и не хотят затягивать боевые действия, потому что «думают, что не смогут их выдержать»: закончатся солдаты, а в какой-то момент может иссякнуть и поддержка со стороны стран Запада.

Ранее Макфол заявлял, что постепенное наращивание военной помощи Украине не будет эффективным и сильно затянет конфликт — вместо этого нужно передать все обещанное вооружение одновременно и устроить России «большой взрыв». Кроме того, дипломат считает, что Запад недостаточно качественно поддерживает киевский режим.