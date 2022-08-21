Американский актер Кевин Сорбо призвал остановить финансовую помощь Украине

Американский актер Кевин Сорбо выступил с критикой нового транша для Украины и призвал США больше не помогать этой стране деньгами. Об этом он написал в Twitter.

Ранее свое недовольство действиями администрации высказали в соцсети публицист Ник Адамс и член палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт, сообщило РИА «Новости».

«Перестаньте отправлять деньги Украине», — говорится в посте Сорбо.

Одна из наиболее известных — главная роль актера в сериале «Удивительные странствия Геракла».

19 августа президент США Джо Байден официально распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на 775 миллионов долларов. Он поручил госсекретарю США Энтони Блинкену распорядиться о сокращении средств американского Минобороны на указанную сумму.

В очередной пакет военной помощи для Украины войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, 16 гаубиц калибра 105 миллиметров и 36 тысяч снарядов к ним, отметила представитель Пентагона высокого ранга.