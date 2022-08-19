Байден поручил выделить Украине военную помощь на 775 миллионов долларов

Президент США Джо Байден официально распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму 775 миллионов долларов. Об этом сообщил Белый дом.

Байден поручил госсекретарю США Энтони Блинкену распорядиться о сокращении средств американского Минобороны на указанную сумму.

«В целях оказания помощи Украине», — указано в меморандуме, фрагмент которого привело РИА «Новости».

В очередной пакет военной помощи для Украины войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, 16 гаубиц калибра 105 миллиметров и 36 тысяч снарядов к ним, отметила представитель Пентагона высокого ранга.

«Он (пакет помощи — прим. ред.) продолжает нашу традицию предоставления Украине того, что им нужно», — процитировал ее ТАСС.

Суммарный объем пакета составит до 775 миллионов долларов.

Предоставление Украине артиллерии она назвала «безусловно, критически важным». Представитель Пентагона добавила, что США хотят убедиться, «что Украина имеет постоянный приток боеприпасов для удовлетворения своих потребностей».

В пакет военной помощи также войдут 15 малозаметных разведывательных БПЛА ScanEagle, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, ракеты с оптическим наведением для противотанковых систем TOW и ракетные комплексы Javelin.

Кроме того, США предоставят две тысячи снарядов для уже имеющихся у украинских военных противотанковых систем и другую военную технику.