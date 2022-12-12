Мир 12 декабря 2022, 00:26 Дальнейшая военная поддержка Украины будет обходиться все дороже для США — СМИ The Wall Street Journal: военная помощь Украине будет стремительно дорожать для США Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Стоимость оказания военной помощи Украине для Соединенных Штатов будет продолжать расти, причем очень быстрыми темпами. Таким прогнозом поделился обозреватель The Wall Street Journal Дэниел Майклс.

По мнению автора, западная общественность все чаще обращает внимание на стремительно растущие расходы на поставки амуниции для ВСУ.

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Майклс считает, что судьба Украины в значительной степени зависит от желания Запада продолжать многомиллиардную военную помощь. Он напомнил, что США уже предоставили Киеву почти 32 миллиарда долларов. Из этой суммы 20 миллиардов передали в виде вооружений и другой помощи в сфере безопасности.

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«Поставки еще большего количества военной техники <…> обошлись бы гораздо дороже», — отметил эксперт.

Обозреватель назвал открытым вопрос о том, обладают ли западные сторонники Украины необходимыми военными запасами и политической стойкостью для дальнейшего участия в конфликте.

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс ранее заявил, что власти США не отправляют на Украину вооружение для нанесения ударов по российской территории. Он заверил, что речь идет только о поставках оборонительных средств.