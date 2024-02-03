Мир 03 февраля 2024, 12:30 Путин заявил, что ему больно говорить о ситуации под Харьковом после отхода России Путин заявил, что ему больно говорить об отходе ВС России из Харьковской области РИА «Новости»

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Украинские военные являются подонками из-за того, что они творили в населенных пунктах в Харьковской области после отхода российской армии. Об этом на встрече с участниками форума «Все для Победы!» заявил президент России Владимир Путин.

«Больно сейчас говорить про это, но я все-таки скажу. Когда из Харьковской области наши подразделения отошли, мы же знаем, что там творилось. Так поступать могут только неонацисты. Вот в чем дело, с кем мы имеем дело», — сказал глава государства.

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Президент России также выразил убеждение, что большая часть жителей страны настроена на помощь населению республик Донбасса, не желая «бросать людей под колеса неонацистов».

Путин также заявил о правильности решения о защите людей на новых территориях России. Он подчеркивал, что в противном случае страна стала бы дряхлой и никому не нужной, у которой Запад постарался бы «что-то оттяпать».