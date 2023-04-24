Важное 24 апреля 2023, 13:58 Пригожин назвал сроки начала контрнаступления ВСУ Пригожин: ВСУ начнут контрнаступление сразу после потери Артемовска сайт президента Украины / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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ВСУ начнут планируемое контрнаступление сразу после того, как потеряют Артемовск, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Комментарий опубликовала в Telegram-канале пресс-служба предпринимателя.

«Как только мы закончим брать Бахмут (украинское название Артемовска — прим. ред.), <…> в этот день начнется украинское контрнаступление», — подчеркнул Пригожин.

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Он уточнил, что прогноз носит образный характер. Иными словами, ВСУ могут начать наступательные действия в течение нескольких дней или недели после потери Артемовска.

«Далее, как только будет взят Бахмут, Зеленскому будет необходима величайшая победа. И для этого он начнет то самое контрнаступление», — добавил предприниматель.

По словам бизнесмена, президент Украины до сих пор не начал его по ряду причин. Одна из них кроется в погодных условиях.

«[Из-за бездорожья] вязнут даже пикапы, не говоря уже про танки. Второй фактор — это 9 Мая», — заключил основатель ЧВК.