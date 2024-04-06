Спецоперация 06 апреля 2024, 09:43 Американская гаубица проиграла дуэль российской САУ Артиллерист Юрич: САУ «Гиацинт-С» одержала победу над гаубицей M777 в дуэли Sgt. Jennifer Andrade/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Российская самоходная артиллерийская установка 2С5 «Гиацинт-С» отлично себя показала в дуэли с американской гаубицей М777, которую использовали ВСУ на Гуляйпольском направлении. Об этом РИА «Новости» заявил боец бригады «Уссурийск» группировки войск «Восток» с позывным Юрич.

Артиллерист рассказал, что украинские боевики не смогли попасть в цель с помощью гаубицы, хотя они находились на достаточно близком расстоянии.

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«Они успели парочку [снарядов выпустить] — и мимо, а мы на пятом их подавили», — указал военный.

Он рассказал, что экипаж САУ обычно выезжает на работу несколько раз в день. Для ликвидации одной цели бойцам выдается 10 снарядов, но артиллеристы выполняют поставленную задачу с помощью трех-пяти боеприпасов.

«С пополнением БК проблем нет, снаряды имеются», — заключил наводчик САУ.

Ранее ВС России уничтожили на Южно-Донецком направлении несколько гаубиц М777, которые украинские боевики спрятали в укрытии. Расчеты РСЗО «Град» вместе с операторами БПЛА успешно ликвидировали орудия противника.