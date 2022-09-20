Раскрыли вербовавшего студентов в Херсоне агента СБУ | 360°

Спецоперация 20 сентября 2022, 18:28 Поделиться Telegram

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Viber Раскрыли вербовавшего студентов в Херсоне агента СБУ Силовики РФ раскрыли сбежавшего из Херсона агента СБУ РИА «Новости»

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Российские силовики раскрыли агента украинских спецслужб, который вербовал студентов для шпионажа в пользу киевского режима. Им оказался отставной полковник СБУ и завкафедрой херсонского отделения Харьковского национального университета военно-воздушных сил Николай Сапога. Об этом РИА «Новости» сообщил сотрудник силовых структур РФ.

«В первые дни СВО Сапога сбежал из Херсона, предположительно в Полтаву. Летом 2022 года Сапога начал выходить на связь с одним из оставшихся в Херсоне, предположительно доверенным, слушателем с целью выяснить обстановку в городе и настроения среди своих учеников. В последнем сообщении Сапога призвал всех оставшихся в Херсоне студентов выехать на территорию, подконтрольную Украине, и поступить в закрытое военно-учебное заведение в Полтаве с перспективой работы в СБУ. Кроме того, он требовал докладывать об обстановке в городе и проводить видеосъемку последствий украинских обстрелов», — рассказал силовик.

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Он отметил, что возглавлявший местную ассоциацию ветеранов отдела «К» СБУ Сапога, сбежав из Херсона с действующими сотрудниками СБУ, продолжал обучение курсантов по специальностям радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

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Ранее ФСБ арестовала на два месяца агента СБУ, который планировал покушение на правительства Крыма и Херсонской области. У злоумышленника обнаружили огнестрельное оружие, гранату и средства связи.

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