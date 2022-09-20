Раскрыли вербовавшего студентов в Херсоне агента СБУ | 360°

Все новости

Подмосковье

20 сентября 2022, 18:54

Главные культурные события осени в Подмосковье назовут на пресс-конференции 22 сентября

Общество

20 сентября 2022, 18:51

Пасечник попросит Путина как можно быстрее принять решение о вхождении ЛНР в состав РФ

Реклама

Спецоперация

20 сентября 2022, 18:44

Кремль запланировал заявление Путина по референдумам -- СМИ

Подмосковье

20 сентября 2022, 18:42

Лучшие детские спектакли, фильмы и мультфильмы покажут на фестивале в Губернском театре

Подмосковье

20 сентября 2022, 18:40

Программа "Подмосковные 10 гектаров" заинтересовала еще 19 фермеров

Эксклюзив

20 сентября 2022, 18:39

Депутат из Екатеринбурга заявил, что зарплаты чиновников ниже учительских

Мир

20 сентября 2022, 18:39

Термины «мобилизация» и «военное время» добавят в Уголовный кодекс. Что это значит для россиян?

Подмосковье

20 сентября 2022, 18:37

Привокзальную площадь открыли после реконструкции в Электростали

Спецоперация

20 сентября 2022, 18:29

Глава военного комитета НАТО заявил, что альянс не воюет с Россией на Украине

Спецоперация

20 сентября 2022, 18:28

Раскрыли вербовавшего студентов в Херсоне агента СБУ

Силовики РФ раскрыли сбежавшего из Херсона агента СБУ

Читать 360tv в

Российские силовики раскрыли агента украинских спецслужб, который вербовал студентов для шпионажа в пользу киевского режима. Им оказался отставной полковник СБУ и завкафедрой херсонского отделения Харьковского национального университета военно-воздушных сил Николай Сапога. Об этом РИА «Новости» сообщил сотрудник силовых структур РФ.

«В первые дни СВО Сапога сбежал из Херсона, предположительно в Полтаву. Летом 2022 года Сапога начал выходить на связь с одним из оставшихся в Херсоне, предположительно доверенным, слушателем с целью выяснить обстановку в городе и настроения среди своих учеников. В последнем сообщении Сапога призвал всех оставшихся в Херсоне студентов выехать на территорию, подконтрольную Украине, и поступить в закрытое военно-учебное заведение в Полтаве с перспективой работы в СБУ. Кроме того, он требовал докладывать об обстановке в городе и проводить видеосъемку последствий украинских обстрелов», — рассказал силовик.

Реклама

Он отметил, что возглавлявший местную ассоциацию ветеранов отдела «К» СБУ Сапога, сбежав из Херсона с действующими сотрудниками СБУ, продолжал обучение курсантов по специальностям радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Реклама

Ранее ФСБ арестовала на два месяца агента СБУ, который планировал покушение на правительства Крыма и Херсонской области. У злоумышленника обнаружили огнестрельное оружие, гранату и средства связи.

Шпионаж

СБУ

Херсон

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама