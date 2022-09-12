Агента СБУ арестовали за подготовку покушения на администрацию Крыма | 360°

Спецоперация 12 сентября 2022, 12:38 Поделиться Telegram

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Viber Агента СБУ арестовали за подготовку покушения на администрацию Крыма РИА Новости

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ФСБ арестовала на два месяца агента СБУ, который планировал покушение на правительства Крыма и Херсонской области. Об этом говорится на сайте ведомства.

«На территории Крыма был задержан один агент украинских спецслужб. Сторонник украинских националистов. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — уточнили в ФСБ.

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Решение о заключении принял Киевский районный суд Симферополя. У злоумышленника обнаружили огнестрельное оружие, гранату и средства связи.

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ФСБ смогла предотвратить серию терактов против членов правительств Крыма и Херсонской области. По данным службы, их готовили сотрудники СБУ.

Представители ФСБ получили информацию о подготовке покушений, после чего задержали исполнителей и их соучастников.

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