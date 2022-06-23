Минобороны показало, как ВКС России ударили по 50 ангарам с военной техникой ВСУ

Минобороны РФ опубликовало видео с кадрами ударов российских сил по 50 ангарам с украинской военной техникой. Все происходило в районе Николаева.

На кадрах виден момент прицела, а также удар по заданным точкам.

Известно также, что российские военные высокоточным оружием за прошедшие сутки поразили три базы ремонта бронетанковой техники в районе Николаева, а также четыре пункта управления, живую силу и военную технику в 18 районах.

Кроме того, за последние 24 часа оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России ликвидированы украинские силы и украинская военная техника в 96 районах.

Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Российский президент Владимир Путин заявил, что главная цель — прекратить геноцид и издевательства над людьми, живущими в Донбассе.