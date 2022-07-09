Российские военные уничтожили ангар с американскими гаубицами в ДНР

Российские вооруженные силы ударом высокоточного оружия уничтожили ангар с американскими 155-миллиметровыми гаубицами М777 в районе населенного пункта Часов Яр в ДНР. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

По его словам, именно из этих орудий националисты обстреливали Донецк.

Помимо этого, силы ВКС ударили по артиллерийскому дивизиону 72-й бригады ВСУ в районе Соледара, уничтожив большую часть вооружения и около 30% личного состава противника.

Также российские военные ликвидировали два пункта иностранных наемников под Харьковом, 22 пункта управления ВСУ и подразделения артиллерии в 72 районах.

Конашенков добавил, что ВС РФ уничтожили хранилище топлива в Кировоградской области, а также пять складов боеприпасов в Николаевской и Днепропетровской областях.