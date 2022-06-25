Аналог НАТО на Ближнем Востоке предложили создать в Иордании
Король Иордании Абдалла II: поддержу создание ближневосточного НАТО
Странам Ближнего Востока необходимо задуматься о создании военной организации по аналогии с НАТО. Об этом телеканалу CNBC заявил король Иордании Абдалла II.
«Роль такого военного союза должна быть точно определена, но я буду одним из первых, кто выскажется в его поддержку», — сказал он.
По словам короля, помимо потенциальной безопасности и военного сотрудничества, страны Ближнего Востока начинают работать вместе для решения проблем, возникших в результате спецоперации на Украине.
«Мы все собираемся вместе и спрашиваем, чем мы можем помочь друг другу», — сказал добавил монарх.
Абдалла II также отметил, что у страны нет потребности в энергоносителях, но она крайне зависима от поставок зерновых культур.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщил, что ущерб от победы России на Украине будет выше, чем от долгосрочных поставок вооружений.