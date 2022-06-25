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    25 июня 2022, 09:56

    Аналог НАТО на Ближнем Востоке предложили создать в Иордании

    Король Иордании Абдалла II: поддержу создание ближневосточного НАТО

    Максим Зинкин

    Странам Ближнего Востока необходимо задуматься о создании военной организации по аналогии с НАТО. Об этом телеканалу CNBC заявил король Иордании Абдалла II.

    Аналог НАТО на Ближнем Востоке предложили создать в Иордании

    «Роль такого военного союза должна быть точно определена, но я буду одним из первых, кто выскажется в его поддержку», — сказал он.

    По словам короля, помимо потенциальной безопасности и военного сотрудничества, страны Ближнего Востока начинают работать вместе для решения проблем, возникших в результате спецоперации на Украине.

    «Мы все собираемся вместе и спрашиваем, чем мы можем помочь друг другу», — сказал добавил монарх.

    Абдалла II также отметил, что у страны нет потребности в энергоносителях, но она крайне зависима от поставок зерновых культур.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщил, что ущерб от победы России на Украине будет выше, чем от долгосрочных поставок вооружений.