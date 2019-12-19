«Жизнь у проекта будет дальше». Ютуберы воссоздали Cybertruck Илона Маска
«В общем-то, эта история находится на поверхности, и много кто подцепит среди блогеров и будет делать. Дизайн машины очень интересный и в то же время простой. Вот нам с командой стало интересно повторить такой проект в жизни», — рассказали «360» создатели российского Cybertruck.
Он рассказал, что в основе модного автомобиля лежит ВАЗ-2109, его легко узнать по внутреннему интерьеру. В то же время, по его словам, люди очень удивляются, когда смотрят на машину только снаружи.
«Идей на этот проект у нас достаточно много. Может сделаем электротягу, как и у Tesla, может сделаем задний привод. Жизнь у проекта определенно будет дальше», — добавил создатель дубля.
Машину, дизайн которой был вдохновлен Cybertruck Илона Маска, заметили в Москве накануне. Автомобиль сняли на МКАД.
21 ноября в Лос-Анджелесе прошла презентация нового автомобиля Tesla — пикапа Cybertruck. Это бронированный автомобиль, на создание которого Илона Маска вдохновили фильмы о Джеймсе Бонде. Производство машины еще не началось.