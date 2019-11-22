Илон Маск вытащил из будущего бронированный пикап. Он сразу разбился, но все равно нравится людям

Компания Tesla представила электрический пикап Cybertruck, очень мощный и с футуристичным дизайном. По задумке, он должен защищать владельцев от пуль. Вот только на презентации пикап Илона Маска не выдержал удара. Впрочем, людей это не смущает — ведь он так похож то, что нам показывали в старых фильмах о будущем!

Киберпанк Илона Маска

Еще в 2017 году Илон Маск сказал, что Tesla разрабатывает свой электрический пикап. И вот два года спустя его показали. Презентация проходила 21 ноября в Лос-Анджелесе, но Tesla также вела трансляцию на YouTube.

Новинка от Tesla получила название Cybertruck. Пикап имеет ретро-футуристический дизайн, вдохновленный фильмом о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любил». Кузов машины состоит из прочной стали и выполняет роль рамы. По словам Маска, кузов достаточно прочный, чтобы защитить владельца от попадания пули девятимиллиметрового калибра.

Автомобиль будет представлен в трех версиях: с одним, двумя или тремя моторами. Однако все они будут полноприводными. Аккумуляторы Cybertruck рассчитаны на то, что пикап сможет преодолевать без подзарядки 647 километров, 777 или 1295 в зависимости от версии. В самой полной комплектации автомобиль будет разгоняться до 96,6 километра в час за 2,9 секунды. Объем багажника Сybertruck составляет около 2,8 тысячи литров.

Самая недорогая версия пикапа будет стоить 2,5 миллиона рублей (39,9 тысячи долларов). Вторая — 3,2 миллиона рублей. А за полную комплектацию придется заплатить почти 4,5 миллиона рублей. Производство пикапов начнется в конце 2021 года, но машины уже доступны для заказа.

Ненадежная защита

Несмотря на то что автомобиль явно позиционируется как супергеройский, своего героя он может защитить далеко не от всего. Во время презентации Маск и его ассистент решили проверить суперпрочные стекла Cybertruck, но они не выдержали испытания металлическим шаром. Два раза.

«Ну, может быть, это слишком. Есть куда расти», — сказал на это Маск.

Глава Tesla попытался оправдаться. Он выглядел явно удивленным тем, что на презентации стекла разбились. По его словам, они бросали в окна буквально все: гаечные ключи, кухонные раковины — и они не разбивались, но по какой-то причине сейчас не выдержали.

«Может быть, это была шутка? Типа „Ха-ха-ха! Шучу, это тест обычного стекла“. Нет. Илон встал перед пикапом, двумя разбитыми окнами - и все, и закончил презентацию. Хотя никто не ожидал, что большинство стандартных окон выдержат такой тест, даже Илон, казалось, был удивлен результатами», — прокомментировал неудачу главный редактор TechCrunch Грег Кампарак.

В ходе презентации Маск подчеркнул, что Cybertruck создан для серьезных людей. Конечно, тест стекол был не единственным. Например, кузов автомобиля во время презентации успешно вытерпел удары кувалдой, в отличие от обычного грузовика.

«Tesla — это не настоящий среднеамериканский бренд. Не той Америки, которая водит грузовики-пикапы, перевозит уголь и ездит мужскими компаниями в бухты, чтобы ловить рыбу. Так что Tesla подчеркивает, насколько прочный ее грузовик», — заметил Джон Куцир в обзоре для Forbes.

Куцир отметил, что Маск угрожал проверять стекла настоящими пулями, но, к счастью, не стал.

Будущее из прошлого

«Она действительно выглядит по-другому. Я думаю, что это, в общем-то, хорошо — выглядеть настолько по-другому. Заостренная часть в центре автомобиля для меня действительно стала интересным выбором. Я был удивлен, что они не показали ничего внутри машины. Мы получим информацию позже, когда люди сядут за руль, но мне интересно, скольким людям это подойдет и как выглядит интерьер», — отметил автор по имени Фругал Мугал на CleanTecnica.

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Пока никто не опробовал пикап Tesla на тест-драйве, большинство волнует именно внешний вид.

«Я не уверен, хорошо это или плохо, но вы должны отдать Tesla должное за полный пересмотр того, как выглядит пикап. Финальный дизайн в высшей степени напоминает военный автомобиль из какого-то футуристического фильма. Глава Tesla Илон Маск, без сомнения, не лгал, когда говорил, что автомобиль будет похож на „по-настоящему футуристический киберпанк — пикап Blade Runner“», — написал Джони Хайслер из BGR.

Пользователи тоже оценили задумку Маска.

«Наконец-то Илон Маск создал автомобиль, которую я всегда рисовал, когда мне было пять».

«Я скажу своим детям, что это новый Cybertruck от Tesla»

«Cybertruck Tesla выглядит так, будто фильм 70-х годов изображает машину будущего и оказывается прав».