Транспорт 20 августа 2023, 13:17 Три новые стойки «Живое общение» появились на московском транспорте Стойки «Живое общение» появились на станциях БКЛ и серой ветки метро Москвы Пресс-служба дептранса

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Три новые стойки «Живое общение» открыли на двух станциях Большой кольцевой линии, а также на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Об этом рассказали на сайте мэра Москвы.

Теперь узнать о правилах провоза багажа и билетах, а также купить сувенирную продукцию метрополитена можно у первого выхода станции «ЦСКА», а также в стороне выходов 5-8 станции «Хорошевская» БКЛ.

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Кроме того, стойка «Живое общение» заработала и в вестибюле станции «Менделеевская» метро.

Как пояснил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, создание новых информационных стоек отвечает задачам главы города Сергея Собянина развивать пассажирские сервисы.

«Благодаря открытию новых стоек у пассажиров появилось еще больше возможностей обратиться за помощью к нашим сотрудникам», — пояснил Ликсутов.

Ранее в московском метро раздали десять тысяч спелых яблок в индивидуальных бумажных пакетах в честь Яблочного Спаса.