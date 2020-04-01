Мегаполис без движения. Жители Москвы перестали пользоваться метро и ездить на авто

Уже несколько дней в Москве действует режим самоизоляции. На улицах города и в общественном транспорте людей становится все меньше. В метро количество пассажиров снизилось на 87%, а в наземном транспорте — на 83%.

Согласно данным аналитиков столичного департамента транспорта, на 19:00 31 марта в московской подземке поток людей упал на 87% по сравнению с таким же периодом в прошлом году. В наземном транспорте пассажиров стало меньше на 83%, а количество поездок на электричках снизилось на 65%. Из области в город тоже стали ездить значительно меньше, автобусы стали свободнее на 79%.

Сравнили специалисты и данные по загруженности дорог автомобилями. Спрос на такси снизился на 54%, а каршерингом пользовались меньше на 49%. Половина водителей отказалась от поездок на личных авто. Все это привело и к тому, что аварий стало значительно меньше. Количество ДТП упало сразу на 70%.

«Дороги в Москве сегодня были свободнее на 76%, чем три недели назад. Поездки из области в Москву на личном транспорте сократились на 83%», — отмечает пресс-служба Дептранса.

Режим самоизоляции ввели в рамках принимаемых мер по борьбе с коронавирусом. Сейчас граждане могут выходить из дома только в случае крайней необходимости. Можно пройтись до ближайшего магазина или аптеки и выгулять питомца. Еще исключение составляют поездки на работу.