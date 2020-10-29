Жетоны в метро Петербурга подорожают в 2021 году

С 1 января стоимость разовых поездок в общественном транспорте Санкт-Петербурга вырастет на пять рублей. Жетон в кассе можно будет купить за 60 рублей. А билет на наземный транспорт обойдется пассажирам в 55 рублей.

«Повышение тарифа обоснованно расчетами, представленными комитетом по транспорту», — рассказал источник.

Существенно с нового года вырастет только разовый тариф. Стоимость поездок по карте «Подорожник» увеличится на один-два рубля.

Ранее стало известно, как в метро Петербурга дезинфицируют жетоны во время пандемии коронавируса. Всего в обороте находится более восьми миллионов жетонов. Работники подземки выгружают металлические кружки из турникетов, пересчитывают их в кассах с первичной дезинфекцией и доставляют на склад, где проводятся санитарные мероприятия.