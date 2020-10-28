Начальник метро Санкт-Петербурга рассказал, как дезинфицируют жетоны

Начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин рассказал, как дезинфицируют жетоны в период пандемии коронавируса.

Он отметил, что в целом в обороте находится более восьми миллионов жетонов. Каждый день работники подземки выполняют все операции, связанные с их обеззараживанием. Жетоны выгружают из турникетов, пересчитывают в кассах с первичной дезинфекцией, отправляют на склад, где проводятся санитарные мероприятия.

«От обработки дезинфицирующим составом до кварцевания помещения, где хранятся жетоны. После всех процедур они должны еще 14 дней полежать на складе, только потом партию привозят на станции», — процитировал Козина сайт «Петербургский дневник».

Специалист добавил, что не является сторонником полного отказа от жетонов. Он подчеркнул, что затрат на оборот жетона не так много. Изделия изготовлены из полноценного металла без добавления пластика.