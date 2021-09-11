Женщину с ребенком в Москве сбил водитель без прав

Около 22:00 в Москве на улице 2-я Владимирская, 64 на идущую по тротуару женщину с ребенком наехал водитель автомобиля Toyota Corolla. Предварительно, он не справился с управлением.

Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

«Женщину и 5-летнего мальчика госпитализировали. Предварительно, у мамы открытая черепно-мозговая травма, у малыша — ушиб брюшной области. Диагнозы пострадавших будут уточняться», — сказано в тексте сообщения.

За рулем машины сидел 17-летний молодой человек, прав у него, разумеется, не было.

Водитель вскоре пройдет процедуру освидетельствования на состояние опьянения.

На месте работает следственно-оперативная группа

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