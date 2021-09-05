Мать с младенцем попала под КамАЗ на пешеходном переходе в Москве

Грузовик сбил женщину с двухмесячной девочкой на пешеходном переходе в районе дома 26 на улице Митинская в Москве. В результате мать с дочерью попали в больницу.

О ЧП сообщил Telegram-канал столичного департамента транспорта. На месте работают сотрудники полиции и МЧС. В результате ДТП занято движение по одной полосе дороги в обоих направлениях.

В Госавтоинспекции уточнили, что женщина переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. В этот момент водитель легкового автомобиля остановился в правом ряду, а водитель КамАЗа продолжил движение и сбил ее. По предварительным данным, у матери ребенка диагностировали перелом бедра, а у девочки — сотрясение головного мозга.

Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.