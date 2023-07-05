Транспорт 05 июля 2023, 11:14 Зарядную станцию на несколько электромобилей разработали в Москве Мэр Москвы Собянин: в столице разработали станцию для зарядки сразу трех электромобилей РИА «Новости»

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В столице разработали зарядную станцию на несколько электромобилей. При этом проект стал полностью отечественным, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Зарядная станция сможет одновременно заряжать три электромобиля. На это потребуется в среднем от 10-20 до 40-60 минут.

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Разработку оборудовали защитой от утечки тока и кнопкой аварийной остановки зарядки. В течение года московские предприятия смогут производить более 500 таких устройств.

Собянин напомнил, что на территории города несколько компаний организовали выпуск электрозарядных станций. С 2020 года в рамках городской программы «Энергия Москвы» уже установили 212 ЗЭС от столичных производителей.

По словам мэра, всего в Москве работает более 400 электрозарядных станций.

Ранее сообщалось, что в столице протестируют ограничение скорости электросамокатов системой ЭРА-ГЛОНАСС. Территории, на которых пройдет эксперимент, разделили на несколько зон с ограничениями в 10, 15 и 20 километров в час.