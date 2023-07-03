Транспорт 03 июля 2023, 14:42 Подключение электросамокатов к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» протестируют в Москве Ограничение скорости электросамокатов системой «ЭРА-ГЛОНАСС» протестируют в Москве РИА «Новости»

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Эксперимент по подключению электросамокатов к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» начался в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Чтобы сделать самокаты безопаснее для всех, мы начали тестировать технологию геозонирования совместно с коллегами и АО «ГЛОНАСС». Максим Ликсутов Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта

В тестировании участвуют Минпромторг России, Дептранс Москвы, столичный ЦОДД, АО «ГЛОНАСС» и другие компании. Он пройдет до конца сезона. Территории, на которых пройдет эксперимент, разделили на несколько зон с ограничениями в 10, 15 и 20 километров в час.

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Ликсутов выразил уверенность, что оснащение личных электросамокатов трекерами российского производства вместе с изменениями в ПДД станут основой безопасного передвижения на них.

По новым правилам дорожного движения, вступившим в силу 1 марта, максимальную скорость средств индивидуальной мобильности ограничили до 25 километров в час. Однако некоторые владельцы электросамокатов продолжили не соблюдать их.

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