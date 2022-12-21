Транспорт 21 декабря 2022, 18:03 Запрет на использование беспилотников ввели в Ростовской области с 22 декабря Губернатор Ростовской области Голубев объявил о запрете запуска беспилотников с 22 декабря РИА «Новости»

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Ограничение на использование беспилотников ввели в Ростовской области. С 22 декабря запуск дронов в регионе запретят для всех, кроме некоторых государственных структур. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Василий Голубев.

Он подчеркнул, что ввел ограничения, опираясь на полномочия, которые ему дал подписанный указ президента России Владимира Путина от 19 октября.

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Кроме запрета на запуски беспилотников, ограничения ввели для проезда большегрузного транспорта через Весело-Вознесенский пункт пропуска. Водителям фур с грузоподъемностью более 3,5 тонн нужно искать пути объезда.

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Голубев добавил, что ограничение не распространится на специальный транспорт, следующий в Крым и на освобожденные территории, перевозящий грузы для решения задач СВО и строительства заградительных сооружений. Столицу региона закроют для проезда транзитных большегрузов, везущих более 12 тонн.

Губернатор пояснил, что ограничения для транспорта ввели, чтобы разгрузить дороги региона и перенаправить фуры на другие пункты пропуска.

Президент России Владимир Путин 19 октября подписал указ о введении среднего уровня реагирования в граничащих с Украиной регионах. Руководители субъектов получили расширенные права для регулирования охраны общественного порядка, работы транспорта, связи и энергетических объектов.