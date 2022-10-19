Путин ввел средний уровень реагирования в граничащих с Украиной регионах | 360°

Власть 19 октября 2022, 15:24 Путин ввел средний уровень реагирования в граничащих с Украиной регионах Президент России Путин ввел средний уровень реагирования в граничащих с Украиной регионах РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин ввел средний уровень в Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, приграничных с Украиной. Указ появился на сайте Кремля.

Режим подразумевает усиление охраны общественного порядка и «обеспечения общественной безопасности», охраны «военных, важных государственных и специальных объектов» и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность людей, работу транспорта и связи, энергетических объектов и объектов, «представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды». В частности, на «особый режим» работы перейдут объекты, обеспечивающие функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объекты энергетики. Вводится также контроль за их работой, кроме того, ее могут использовать «для нужд обороны».

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Кроме того, возможно «временное отселение жителей в безопасные районы» при условии предоставления стационарных или временных жилых помещений, введение особого режима въезда в регионы и выезда из них, ограничение движения и досмотр транспорта. Все эти меры реализуют «высшие должностные лица».

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