Авиаперевозчики попросили отменить частичное заполнение салонов

С просьбой отменить рекомендации Роспотребнадзора об антивирусном заполнении салонов в правительство России обратилась ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Если салоны будут заполняться только наполовину, цены на билеты возрастут, а число рейсов уменьшится.

По данным газеты «Коммерсант», рекомендации службы пока не оформлены юридически, но их могут узаконить уже в течение этой недели. Поэтому АЭВТ обратилась к министру Транспорта Евгению Дитриху. Ведомство просят просьбой отменить рекомендации Роспотребнадзора на следующем заседании координационного совета при правительстве.

«АЭВТ считает, что уже принимаемых на воздушном транспорте мер достаточно для минимизации риска передачи инфекции в полете, а мера по ограничению посадочных мест в салоне является избыточной», — цитирует издание письмо ассоциации.

В документе сказано, что в российских аэропортах выполняются все требования службы по борьбе с распространением COVID-19. К тому же в апреле занятость кресел составила всего 37%, что позволяло рассаживать пассажиров на безопасное расстояние. Сохранение ограничения приведет к резкому росту цен и сокращению количеств рейсов в первую очередь на региональных авиалиниях.

В Роспотребнадзоре сообщили изданию, что рекомендации могут быть скорректированы при изменении эпидемиологической ситуации.

Евгений Дитрих, как и источники газеты в транспортном блоке правительства, высказывались против частичной загрузки лайнеров. Но в этом вопросе решающее значение сыграет мнение экспертов Роспотребнадзора.

Ранее эксперты рынка предположили, что выполнение требований службы приведет к тому, что летать на самолетах смогут позволить себе только очень обеспеченные люди.