Транспорт 19 июля 2023, 18:52 Заказные автобусы с детьми начали перевозить по Керченской переправе Минтранс Крыма: через Керченскую переправу начали перевозить заказные автобусы с детьми РИА «Новости»

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Заказные автобусы с детьми начали принимать на Керченской переправе для перевозки между Крымом и Краснодарским краем. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр транспорта республики Николай Лукашенко.

«Рейсовые автобусы и организованные группы детей едут на Керченскую паромную переправу», — подчеркнул он.

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Все прочие заказные автобусы направляют пока через альтернативный сухопутный путь. Также есть вариант самостоятельно организовать транспортировку пассажиров по мультимодальной схеме автобус — электричка — автобус.

«По просьбам перевозчиков профильные службы готовы формировать организованные колонны для проезда по альтернативному сухопутному пути», — отметил министр, уточнив, что движение можно осуществлять круглосуточно.

Лукашенко добавил, что перевозчикам рекомендуют прибывать на переправу не позже 18:00 вечера и не ранее 05:00, так как с 21:00 и до 05:00 работу переправы будут приостанавливать до особого распоряжения.

Пока в приоритетном порядке через Керченскую паромную переправу переправляют детей, затем рейсовые автобусы, затем грузовой транспорт с товарами первой необходимости, напомнил глава крымского Минтранса.

Движение грузового транспорта с неприоритетными грузами пока все еще происходит по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп»

В погрануправлении уточнили, что за сутки после теракта на Крымском мосту через пункт пропуска «Джанкой» пропустили в 2,5 раза больше транспорта. По данным ведомства, время для прохождения контроля на выезде из Крыма в Херсонскую область составляет не более 10 минут.