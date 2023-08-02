Транспорт 02 августа 2023, 22:50 Автоэксперт Попов назвал иранские машины слабыми конкурентами китайскому автопрому

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На российском рынке начали активно продавать автомобили из Ирана. Недавно в дилерских центрах появился хэтчбек Peugeot 207i. Независимый автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, смогут ли иранские автомобили составить конкуренцию китайским. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей».

По словам специалиста, на данный момент производители из Ирана занимаются копированием наработанных технологий, в отличие от китайских компаний, у которых самостоятельное производство. Именно поэтому пока иранские автомобили выступают слабыми конкурентами китайским машинам.

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«Китай проделал огромный путь в построении своего автопрома и сейчас, если автомобиль китайский, вовсе не означает, что он плохой», — отметил Попов.