Транспорт 03 апреля 2024, 13:14 Заходы самолетов на посадку изменили в Шереметьеве и Внукове «Аэрофлот» изменил схемы захода самолетов на посадку в Москве РИА «Новости»

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Группа «Аэрофлот» и госкорпорация по аэронавигации разработали новые схемы захода самолетов на посадку в московских аэропортах. Об этом РБК рассказал представитель авиакомпании.

Новая схема позволит перевозчику сэкономить пять минут полета и до трех миллиардов рублей в год. Над оптимизацией воздушного движения работали с июля 2023 года по январь 2024-го.

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«С 19 марта введены маршруты прибытия для аэродромов Шереметьево и Внуково», — написали авторы материала.

Ранее московские аэропорты усилили меры безопасности. Пассажиров попросили заранее приезжать в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, чтобы не опоздать на рейсы. Нововведения установили после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».