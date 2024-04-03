03 апреля 2024, 13:14
Заходы самолетов на посадку изменили в Шереметьеве и Внукове
«Аэрофлот» изменил схемы захода самолетов на посадку в Москве
Группа «Аэрофлот» и госкорпорация по аэронавигации разработали новые схемы захода самолетов на посадку в московских аэропортах. Об этом РБК рассказал представитель авиакомпании.
Новая схема позволит перевозчику сэкономить пять минут полета и до трех миллиардов рублей в год. Над оптимизацией воздушного движения работали с июля 2023 года по январь 2024-го.
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«С 19 марта введены маршруты прибытия для аэродромов Шереметьево и Внуково», — написали авторы материала.
Ранее московские аэропорты усилили меры безопасности. Пассажиров попросили заранее приезжать в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, чтобы не опоздать на рейсы. Нововведения установили после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
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