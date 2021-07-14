Выпуск Lada Largus и Xray приостановили из-за дефицита комплектующих

В среду стало известно, что АвтоВАЗ на день решил приостановить производство Lada Largus и Xray, а также двух моделей Renault — Sandero и Logan. Причина кроется в недопоставках электронных компонентов компанией «Bosch Самара». Об этом сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

«АвтоВАЗ сегодня, 14 июля 2021 года, вынужден на день приостановить производство на линии по сборке автомобилей на платформе B0 в связи с недопоставкой электронных компонентов со стороны компании „Bosch Самара“», — передало РИА «Новости» сообщение компании.

В пресс-службе уточнили, что оплата персоналу линии за день простоя будет произведена в соответствии с ТК РФ в размере 2/3 от среднего заработка. Из-за дефицита комплектующих это уже третья приостановка конвейер на АвтоВАЗе.

Производственные мощности завода расположены в Тольятти и Ижевске. Бренд Lada лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.

С 1 июля стоимость автомобилей Ladа поднялась на 2–4% на фоне роста цен на металл. Повышение цен стало четвертым с начала года у компании.