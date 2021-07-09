АвтоВАЗ сделает «рабочую» субботу выходным днем

АвтоВАЗ отменил согласованную ранее десятичасовую дневную смену в субботу 10 июля для производственных линий N3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend) и N5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta).

«Суббота 10 июля станет выходной. Сегодня простоя не было», — сказал в беседе с «Интерфаксом» лидер профсоюза Сергей Зайцев.

АвтоВАЗ до этого согласовал рабочие субботы 3, 10 и 17 июля в дневные смены для производственных линий N3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend) и N5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta), 3 и 17 июля — для производственной линии N1 (B0, модели Lada Largus и Lada X-ray). При этом с 26 июля по 15 августа АвтоВАЗ уйдет в корпоративный отпуск.

Рабочим «шестидневкам» предшествовали простои из-за нехватки автокомпонентов.

С 1 июля стоимость автомобилей Ladа поднялась на 2–4% на фоне роста цен на металл. Повышение цен стало четвертым с начала года у компании. Из обновленных прайс-листов следует, что Lada Granta теперь поднялась в цене на 1,9–2,3%, Vesta — на 2%. Еще сильнее подорожали Lada Xray и модификации Largus. Каждая примерно на 3,6%. Стоимость Lada Niva и Lada Niva Travel (бывшая Niva Chevrolet) стала стоить дороже на 2,2%. Трехдверная Lada Niva Legend (бывшая 4×4) — на 2,1%, пятидверная — на 4,4%.