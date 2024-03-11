Транспорт 11 марта 2024, 12:58 Выкуп иностранных самолетов потребует дополнительных средств Минтранс запросил 295 млрд рублей из ФНБ на выкуп иностранных самолетов РИА «Новости»

Читать 360tv в

На выкуп иностранных самолетов в российскую собственность дополнительно запросили 295 миллиардов рублей. Минтранс планирует получить средства из Фонда национального благосостояния, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на близкие к правительству источники.

По данным газеты, инициативу на 2024 год обсудили на совещании у президента России еще 7 февраля. На нем же, по информации собеседников издания, говорили о переносе сроков поставок новых отечественных самолетов. Обращение пока рассматривают.

Реклама

Еще один источник «Коммерсанта», связанный с авиаотраслью, отметил, что размер запрошенной суммы рассчитали, исходя из потребностей «Аэрофлота». А оценку стоимости сделок по самолетам частных перевозчиков не обсуждали.

В Минтрансе, Минфине, Росавиации и Минэкономразвития ситуацию комментировать не стали, как и в опрошенных газетой авиакомпаниях.

В конце 2023 года «Коммерсант» уверял, что бюджет ФНБ на выкуп самолетов практически иссяк.