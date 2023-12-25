Общество 25 декабря 2023, 08:30 Бюджет ФНБ на выкуп самолетов почти иссяк «Коммерсант»: бюджет ФНБ на выкуп самолетов почти закончился Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Бюджет Фонда национального благосостояния (ФНБ) на сделки по переоформлению самолетов иностранных лизингодателей практически исчерпался. Об этом сообщил «Коммерсант».

По его данным, на такие сделки зарезервировали 300 миллиардов рублей. Из них минимум 250 миллиардов направили на 86 самолетов «Аэрофлота», полученных в операционный лизинг.

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Средства выделялись на страховое урегулирование отношений с иностранными собственниками, самолеты которых остались в России после введения санкций. Сейчас в ФНБ осталось всего 3,5 миллиарда на эти цели. Всего удалось выкупить 150 самолетов, в том числе 45 — авиакомпании S7 и 19 — «Уральских авиалиний».

«Аэрофлот» получил 10 самолетов благодаря средствам из ФНБ еще в начале 2023 года. За этим последовала еще серия сделок.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал увеличение выпуска отечественных самолетов до тысячи единиц к 2030 году. Он констатировал, что парк российской авиации перегружен иностранными самолетами.