Введение нового стандарта для номеров на машинах оценили в обществе автомобилистов

С 4 августа в России вступил в силу закон о новом национальном стандарте госномеров для автомобилей, мотоциклов и других видов транспорта. Зампредседателя Всероссийского общества автомобилистов Николай Матвеев считает, что нововведение ни на что не влияет.

«Это никак не ухудшит обстановку на дорогах. Будут нормальные знаки с такой же информативностью. Я не вижу в этом никакого минуса или великого новшества. В конечном итоге к этому должны были прийти», — рассказал Матвеев в разговоре с «360». По его мнению, новые знаки, как и закон, не оказывают негативного влияния. Также он добавил, что один размер госзнака сложно «вписать» на все виды транспорта.

«Есть определенное место под знак, и красиво, когда номер туда вписывается», — отметил Матвеев. В целом, по его мнению, изменения «нейтральны».

«Это ничего не меняет и не ухудшает положения на дороге. Я считаю, что все новшества, которые вводятся, должны преследовать одну цель: чтобы безопасность на дорогах улучшалось», — закончил Матвеев.

Благодаря новому закону номера для мотоциклистов стали меньше, а также введен новый тип знаков для транспорта с нестандартным местом крепления.