facebook_pixel
    04 августа 2020, 14:03

    Введение нового стандарта для номеров на машинах оценили в обществе автомобилистов

    Екатерина Андронова , Мария Шагиахметова

    С 4 августа в России вступил в силу закон о новом национальном стандарте госномеров для автомобилей, мотоциклов и других видов транспорта. Зампредседателя Всероссийского общества автомобилистов Николай Матвеев считает, что нововведение ни на что не влияет.
    Введение нового стандарта для номеров на машинах оценили в обществе автомобилистов

    «Это никак не ухудшит обстановку на дорогах. Будут нормальные знаки с такой же информативностью. Я не вижу в этом никакого минуса или великого новшества. В конечном итоге к этому должны были прийти», — рассказал Матвеев в разговоре с «360». По его мнению, новые знаки, как и закон, не оказывают негативного влияния. Также он добавил, что один размер госзнака сложно «вписать» на все виды транспорта.

    «Есть определенное место под знак, и красиво, когда номер туда вписывается», — отметил Матвеев. В целом, по его мнению, изменения «нейтральны».

    «Это ничего не меняет и не ухудшает положения на дороге. Я считаю, что все новшества, которые вводятся, должны преследовать одну цель: чтобы безопасность на дорогах улучшалось», — закончил Матвеев.

    Благодаря новому закону номера для мотоциклистов стали меньше, а также введен новый тип знаков для транспорта с нестандартным местом крепления.

    Новости SMI.FM