В силу вступил новый нацстандарт на автономера

В России 4 августа вступил в силу новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. Он определяет типы, размеры и техтребования к государственным регистрационным знакам.

«Сохранены без изменений шрифты государственных регистрационных знаков транспортных средств, структура и габаритные размеры основных типов регистрационных знаков», — рассказали в Росстандарте РИА «Новостям».

Разработка этого стандарта велась с 2017 по 2018 год. Он хоть и сохранил преемственность ГОСТ Р 50577-93, тем не менее будет отличаться в некоторых моментах.

Среди основных новаций: введен тип регистрационных знаков для транспортных средств с нестандартным местом крепления (допускается установка вместо заднего регистрационного знака типа 1), уменьшены габаритные размеры регистрационного знака для мотоциклов (сохранена структура и обозначение типа), введен тип регистрационных знаков для мотоциклов дипломатических и консульских представительств Росстандарт

Кроме всего перечисленного введен еще один тип знаков для снегоболотоходов, мотовездеходов, которые не ездят по дорогам общего пользования. Отдельные типы регистрационных знаков теперь есть и у мопедов, спортивных и ретрокаров.

Выдавать подобные номера будут после утверждения нормативных правовых актов, которые определят порядок регистрации данных видов транспортных средств.