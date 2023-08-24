Транспорт 24 августа 2023, 21:46 Второй бизнес-джет Пригожина покинул Москву Flightradar: второй самолет Пригожина приземлился в Азербайджане unsplash.com

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Второй самолет главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, предположительно погибшего в результате авиакатастрофы, приземлился в Баку. Информация об этом появилась на портале Flightradar.

За полетом воздушного судна, которое вылетело из Москвы в Азербайджан, наблюдали 832 человека. Информация о пассажирах на борту не поступала. О цели полета также ничего неизвестно, сообщил kp.ru.

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Лайнер Embraer Legacy с Евгением Пригожиным потерпел крушение в Тверской области вечером 23 августа. На борту воздушного судна находились три члена экипажа и семь пассажиров. В опубликованном списке Росавиации также значилось имя Дмитрия Уткина.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям тех, погиб в авиакатастрофе. Глава государства добавил, что основатель ЧВК «Вагнер» был талантливым человеком.