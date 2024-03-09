Транспорт 09 марта 2024, 13:10 Временный объезд разрушенных мостов скоро достроят в херсонском поселке Сальдо: в Верхнем Рогачике достраивают временный объезд разрушенных мостов Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо / Telegram

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В поселке Верхний Рогачик Херсонской области достраивают временную дорогу для объезда разрушенных мостов. Об этом в -канале написал губернатор Владимир Сальдо.

Работы ведут сотрудники «Херсон Автодор». Основание пути выложили из бутового камня, в нем смонтировали водопропускные трубы. Сейчас рабочие проводят насыпку проезжей части из щебеночно-песчаной смеси.

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Транспорт по объездной дороге запустят уже совсем скоро, заверил глава региона. Дорога будет действовать в период, пока идет восстановление мостов.

Накануне, 8 марта, украинские боевики обстреляли простаивавший Скадовский морской порт в Херсонской области. Административное здание получило значительные повреждения. К счастью, оно пустовало. Пожара не случилось, никто не пострадал. Оперативные службы уточнят обстоятельства происшествия.