Транспорт 17 марта 2023, 06:08 Volkswagen показал концепт бюджетного конкурента Tesla Bloomberg: Volkswagen представил концепт бюджетного конкурента Tesla за 25 тысяч евро Pxhere

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Volkswagen представил концепт электромобиля ID. 2all. Модель должна стать серийной и после выхода на рынок стоить 25 тысяч евро. Как указало Bloomberg, этот электрокар сможет составить конкуренцию Tesla в бюджетном сегменте.

Volkswagen заявил, что электромобиль ID. 2all будет такой же просторный, как Golf, и такой же недорогой, как Polo. Новинка должна предстать на рынке в Европе уже в 2025 году.

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«Мы быстро трансформируемся, чтобы нести электромобили в массы», — отметил бренд-директор Volkswagen Томас Шефер.

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Запас хода у нового электромобиля, как ожидается, составит порядка 450 километров. В ID. 2all будут такие функции, как помощь водителю, обновленная мультимедиа-система, а также «умная» навигация. Последняя опция позволяет электрокару выстроить маршрут, учитывая расположения зарядных станций.

В январе СМИ обвинили гендиректора компании Tesla Илона Маска в том, что в 2016 году он лично занимался руководством создания видеоролика, в котором сильно приукрашены способности электромобилей компании к езде в режиме автопилота.