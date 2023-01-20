Мир 20 января 2023, 03:57 Маска обвинили в преувеличении возможностей автопилота Tesla ролика Bloomberg: Маск руководил созданием преувеличивающего возможности Tesla ролика flickr

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Предприниматель Илон Маск в 2016 году лично занимался руководством создания видеоролика, в котором сильно приукрашены способности электромобилей Tesla к езде в режиме автопилота. Материал об этом появился в Bloomberg. В статье авторы ссылаются на электронную переписку бизнесмена с сотрудниками компании.

Ролик был размещен на сайте Tesla в 2016 году. В нем показано, как электромобиль проезжает большое расстояние по дорогам общего пользования, находясь в режиме автопилота. Человеку, который сидит на месте водителя, не нужно при этом держаться за руль. После того как человек выходит из электромобиля, Tesla сама паркуется рядом с офисом компании.

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Маск, по данным агентства, лично контролировал процесс создания видеоролика. Сотрудникам он заявил, что выполнению этой задачи отдается «абсолютный приоритет», указано в статье. Как следует из электронной переписки, предприниматель хотел дать понять потенциальным клиентам и инвесторам, что разговор идет только о будущих возможностях этих электрокаров. Для создания видео использовали программное обеспечение, которое обычные пользователи не могли применять. Необходимое ПО, по планам, должны были установить на электромобили в дальнейшем. Сделать это хотели в удаленном режиме.

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Видео, как заметили авторы, дает ложное представление о якобы работающей в полной мере функции автопилота и вводит зрителя в заблуждение. В материале подмечено, что спустя более чем шесть лет «эти возможности так и не были реализованы».

В Штатах все большее количество автомобилистов начали подавать иски против компании Tesla. Сейчас один иск уже поступил в работу, а готовятся еще четыре обращения. Такую ситуацию можно объяснить безработицей среди юристов, объяснил автоэксперт Олег Осипов. Иски против Tesla стали способом найти работу.