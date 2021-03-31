Водителям запретят ездить по платным трассам с грязными номерами

Минтранс России опубликовал проект постановления кабмина с новыми правилами проезда по платным дорогам. Теперь за грязные номера на трассах с системой «свободный поток» будут штрафовать или отнимать права.

Документ называется «Об утверждении правил оказания услуг по организации проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, платным участкам таких автомобильных дорог».

В этом проекте постановления объяснили разницу между «предоплатной» и «постоплатной» системы оплаты проезда, дали определение транспондеру и системе «свободный поток» (free flow). При проезде по последней, деньги списывают со счета водителя автоматически.

Согласно документу, на платную трассу, которая работает по системе free flow, нельзя будет въезжать на машинах «с нечитаемыми, грязными или умышленно скрытыми государственными регистрационными знаками». За нарушение положено наказание: от штрафа в 500 рублей до изъятия прав.

Как сообщил «Коммерсант», для контроля соблюдения этого правила, планируются рейды ГИБДД на въездах на Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД), по которой движение как раз проходит по системе автоматической оплаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году строители сдали почти 160 километров ЦКАД. К июлю завершат строительство оставшихся 25 километров.