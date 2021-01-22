Россиянам объяснили, как распознать мошенника под видом полицейского по телефону

Отличить полицейского от мошенника, который сообщает по телефону о каком-то уголовном деле, которое якобы возбудили по заявлению от ЦБ, очень просто: МВД всегда направляет повестку по почте. Преступники же обрабатывают жертву во время телефонного разговора.

«В случае возбуждения уголовного дела в отношении гражданина на почтовый адрес по месту его проживания официально направляется повестка о вызове в отдел полиции к следователю или дознавателю. <…> Если во время телефонного разговора незнакомец ссылается на инициированное Банком России уголовное дело — это злоумышленник», — приводит сайт «МВД Медиа» слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

В полиции добавили, что повестку по почте могут прислать как по уголовному делу, так и в рамках доследственной проверки.

МВД советует в случае звонков, во время которых собеседники представляются сотрудниками правоохранительных органов, связаться с дежурной частью и выяснить, служит ли там этот человек.

Ранее Центробанк сообщил, что в последнее время россиянам стали звонить мошенники, которые представляются полицейскими и рассказывают об уголовном деле по заявлению регулятора. Во время разговора они пытаются выудить у клиентов банков персональные данные, данные платежных карт и сведения о совершении операций по карте.