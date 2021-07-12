Водителям с судимостью за управление авто в нетрезвом виде усилили наказание

Поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание для нетрезвых водителей, ранее осужденных по уголовной статье за управление автомобилем в нетрезвом виде, вступили в силу в понедельник, 12 июля.

Под усиленное наказание попадают нарушители, в результате действий которых погибли или пострадали люди, а также за повторное управление в нетрезвом виде, уточнила «Российская газета». Задержаны до этого дня за пьяное вождение водители, будут осуждены по старой версии статьи Уголовного кодекса.

Поправка предусматривает штраф от 300 до 500 тысяч рублей, принудительные работы до трех лет, исправительные работы до двух лет, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет. Нарушителям также будет запрещено в течение шести лет управлять авто.

Поправки решают юридический казус, из-за которого указанные правонарушения не подпадали под наказания, которые предусмотрены Уголовным кодексом.

Водителям надо быть осторожными за рулем и соблюдать несколько правил безопасности в период аномальной жары, напомнили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Во первых, перед поездкой нужно проверить работу электроники, аккумулятор и кондиционер. Перед тем, как включать кондиционер, в салоне следует проветрить. Еще один совет — не заправляться до полного бака. В дорогу обязательно нужно взять аптечку, питьевую воду, солнцезащитные очки.