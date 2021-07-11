Подмосковным водителям напомнили о правилах езды во время аномальной жары

В ближайшие дни в Московской области синоптики обещают аномальную жару до +29...+35 градусов. В такую погоду водителям надо быть осторожными за рулем и соблюдать несколько правил безопасности, напомнили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Во первых, перед поездкой нужно проверить работу электронику, аккумулятор и кондиционер. Перед тем, как включать кондиционер, в салоне следует проветрить.

Еще один совет — не заправляться до полного бака. В дорогу обязательно нужно взять аптечку, питьевую воду, солнцезащитные очки. При выборе одежды стоит отдать предпочтение свободной, светлой одежде.

Ни в коем случае нельзя оставлять в салоне детей и домашних питомцев, потому что воздух внутри автомобиля может раскалиться +60 градусов. Парковаться желательно в тени, накрывая машину чехлами или светоотражающими экранами.

При ухудшении самочувствия за руль садиться не стоит. Если состояние позволяет и вы все-таки решили вести машину, нужно постараться быть максимально собранным, потому из-за жары скорость реакции снижается, это приводит к ДТП, отметили в пресс-службе.

Во вторник, 13 июля, жара в Подмосковье может достичь +35 градусов.