Водителям объяснили, как вести себя при рекордном снегопаде

На Москву и Подмосковье обрушился сильный снегопад. В такую погоду лучше не пользоваться личным транспортом. Но если без этого не обойтись, то желательно выезжать заранее, прихватив с собой незамерзайку. Об этом рассказали эксперты «СберАвто».

«Лучшим решением будет воздержаться от поездок на личном транспорте в ближайшие дни. Если выехать все же придется, стоит соблюдать ряд правил. На всякий случай положите в багажник незамерзайку, а также щетку со скребком и автомобильную лопату на случай экстренных ситуаций на дороге», — цитирует РИА «Новости» эксперта.

В частности, нужно быть готовым к тому, что дорога займет больше времени, чем обычно. Поэтому выезжать лучше на час раньше. Также стоит проверить, достаточно ли в баке бензина. На случай огромных пробок необходимо взять с собой питьевую воду.

Специалисты рекомендуют максимально уменьшить привычную скорость движения и не забывать о ремнях безопасности, а также быть внимательными при маневрировании и увеличивать дистанцию с другими автомобилями. Эксперт напомнил, что при скорости 60 километров в час нужно держать дистанцию не менее 120 метров от впереди идущей машины.