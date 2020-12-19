Автомобилистам рассказали, как зимой разморозить омыватель

Первый и самый просто способ — оставить машину в теплом месте. Однако процесс нельзя назвать быстрым. Также эксперт советует снять бочок и отогреть его дома под горячей водой. Но и этот способ подходит не для всех моделей. В некоторых попросту нет легкого доступа к баку.

Также проблему можно решить на мойке. Для этого нужно попросить сотрудника направить в горловину струю воды. Здесь поможет вода любой температуры. Она все равно размоет лед со стенок. Но в этом случае необходимо прикрыть электрические приборы и разъемы, потому что вода будет интенсивно выливаться в подкапотное пространство.

Помимо этого, можно использовать компрессор. Пузыри воздуха смогут интенсивно перемешать жидкость.

«Если в бачке замерзло небольшое количество жидкости, можно залить концентрированную незамерзающую жидкость (до минус 30 градусов), предварительно ее подогрев. Чтобы побыстрее размыть лед, можно опустить в горловину шланг от шинного компрессора», — пояснил Ревин.

Еще один способ — отогреть бачок бытовым феном. Еще можно это сделать с помощью шланга с грушей. В этом случае Нужно залить в бак немного подогретой незамерзайки и через минуту откачать ее вместе с водой. А еще эксперт рекомендует воспользоваться лампой накаливания. Но процесс этот будет долгий, и за ним нужно постоянно следить.