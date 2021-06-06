Водителям рассказали, как подготовить машину к жаре

Чтобы машина в жару не заглохла, а пассажиры не запарились, нужно заранее залить фреон в кондиционере и проверить двигатель. Советами в разговоре с «360» поделился автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов.

«Универсальной таблетки не бывает. Нужно готовить сани с лета, а телегу зимой. Когда наступает лето я советую обратить внимание, что есть категория людей „наездники“, а есть те, кто следят за машиной. Нужно заранее проверить уровень антифриза, чтобы ваша машина не „закипела“», — объяснил Славнов.

Чтобы не «закипели» пассажиры в машине, нужно проверить уровень фреона в кондиционере.

«Зимой также нужно включать кондиционер, чтобы не рассохлись прокладки. Буквально на пять минут. Ничего страшного здесь нет. Самое главное — охлаждение двигателя. Надо также заранее промыть радиатор», — пояснил эксперт.

Собеседник «360» посоветовал следить за прогнозом погоды и если обещают жару, то заранее заехать на мойку и промыть радиатор.

«Потому что радиаторы у многих загрязнены. Майские жуки были, пух тополиный, кто-то в грязь заехал. Это тоже охлаждение двигателя. Помыли и все. Машина не заглохнет, двигатель не перегреется», — заключил автоэксперт.

В ветреную погоду Славнов порекомендовал не ставить машины возле деревьев.

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