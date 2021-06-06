Погода в Подмосковье смешается в «летний коктейль» с грозой и ливнем

Синоптики пообещали жителям Москвы и области в воскресенье «летний коктейль» с июльским теплом, грозой и ливнем с градом, а также сильным ветром. Таким прогнозом поделился ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщило РИА «Новости».

В Москве потеплеет до +22…+24 градусов, а в Подмосковье до +20…+25 градусов. Тишковец отметил, что показатели, характерные для июля. Но ливни тоже будут «классическими июльскими». В столице всего за несколько часов выпадет около пяти миллиметров осадков, а местами возможен и град размером до двух сантиметров.

Погода в столице находится под властью южного циклона. Московское небо закроют мощные облака на высоте 10 километров, рассказал метеоролог.

«Это гибридные облака, которые „наковальней“ своей уходят в стратосферу в виде шапки, напоминающей ядерный взрыв», — объяснил Тишковец.

При грозе ветер может усилиться до 15-20 метров в секунду.

«Так что с высокой вероятностью может что-то упасть», — сказал синоптик.

Атмосферное давление понизится до 746 миллиметров ртутного столба.

«Сегодня весь летний коктейль: и июльское тепло, и освежающие ливневые дожди с грозами», — отметил специалист.

Гидрометцентр объявил в московском регионе «желтый» уровень погодной опасности.