Водителям рассказали, как подготовить машину к весне

После зимы водители обязательно должны привести свою машину в порядок и подготовить ее к теплу. Для этого нужно ее помыть, осмотреть и починить, если надо. Советами на эту тему поделилась «Российская газета» со ссылкой на автоэкспертов.

В первую очередь необходимо проверить элементы из резины и пластика. Морозы и холода являются серьезным испытанием для многих узлов и агрегатов автомобиля. Также нужно проверить, нет ли под капотом подтеканий технических жидкостей.

После нужно понять, в каком состоянии находится подвеска. После мойки машины ее нужно повесить на подъемнике и осмотреть сайлентблоки, стойки стабилизаторов и амортизаторы. Потом желательно осмотреть кузов: не сошла ли где краска, не замяты ли пороги и так далее. Особое внимание необходимо уделить выхлопной системе. Как показывает практика, она часто страдает от реагентов и контактов с сугробами.

Эксперты ранее рассказали, что появление ржавчины на новом автомобиле для многих автовладельцев становится поводом обратиться в страховую компанию. Но водители не догадываются, что сами провоцируют появление коррозии. Например, когда пытаются самостоятельно справиться с плохой шумоизоляцией и обрабатывают арки колес специальной вибродемпфирующей мастикой.