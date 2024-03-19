Общество 19 марта 2024, 18:35 Транспортный налог предложили отменить в России «Справедливая Россия» предложила отменить транспортный налог с 2025 года Freepik

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Депутаты Госдумы от «Справедливой России — За правду» предложили с 2025 года отменить транспортный налог в его нынешнем прочтении. Информация об этом появилась в базе данных нижней палаты парламента.

По мнению представителей партии, несправедливость транспортного налога заключается в том, что он начисляется лишь в зависимости от мощности двигателя автомобиля.

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«В результате одинаковую сумму могут платить те, кто проводит за рулем автомобиля по несколько часов ежедневно, и те, кто выезжает на дачу всего несколько раз в год», — отметили депутаты в пояснительной записке.

Они предложили ввести оплату не за сам факт владения машиной, а за интенсивность ее использования, и исходить из принципа «Пользователь платит, когда едет».

Законопроект предлагает признать утратившими силу некоторые положения Налогового кодекса, касающиеся транспортного налога.

Ранее замминистра финансов России Алексей Сазанов заявил о необходимости бороться со схемами оптимизации в обложении налогом на доходы физических лиц и в интернет-торговле.