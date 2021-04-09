Водителей предупредили о проблемах с прохождением техосмотра в Photoshop

Компании, предлагающие оформить карту техосмотра удаленно, без заезда на сервис, занимаются мошенничеством. ГИБДД может аннулировать такой документ, а страховая — отказаться от выплат, рассказал Autonews.ru директор столичного ПТО 878 БАМ Олег Рогачев.

С 1 марта действуют новые правила техосмотра. Машину теперь фотографируют на пункте ТО до и после процедуры. Диагностические карты перевели полностью в электронный вид.

Серые пункты техосмотра научились работать в Photoshop. Клиентов они просят прислать фото чистой машины и меняют на снимках интерьер.

Такая услуга стоит гораздо дороже обычного ТО. В Москве за виртуальный техосмотр просят 2,5 тысячи рублей и больше. Пройти техосмотр по закону можно за 720 рублей.

По словам Рогачева, пункт ТО, который решит оформить диагностическую карту по фотографии, могут оштрафовать на несколько сотен тысяч рублей. А если контора не имеет лицензии, то и внести данные о ТО в государственную систему она не сможет.

Серые карты ТО в ГИБДД вычислят и аннулируют. Также такой документ грозит неприятностями со страховой — водитель может не получить выплат в случае аварии. А с 2022 года автомобилистов без карты ТО начнут штрафовать с помощью камер. Штраф составит две тысячи рублей в день.