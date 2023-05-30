Транспорт 30 мая 2023, 17:57 Водители такси «Яндекс» и «Максим» и их клиенты пожаловались на сбои GPS Сбои GPS заметили в московских службах такси «Яндекс» и «Максим» Сайт мэра и правительства Москвы

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Сбои GPS произошли на сервисах служб такси «Яндекс» и «Максим». Пользователи и водители не могли найти друг друга из-за того, что сбилась навигация, сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу компаний.

В «Яндексе» рассказали, что с помощью внутренних алгоритмов корректируются координаты и по ним направляют водителей к точке заказа. В водительском приложении «Яндекс Про» также помечается отрезок пути, где координаты определяются хуже, специальным знаком «Проблемы с геолокацией». Аналогичным образом оповещают и клиентов.

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Сотрудники, в том числе такси «Максим», рекомендовали пользователям созваниваться с водителями и на словах объяснять, где они находятся территориально.Все службы усиленно работают над устранением неполадок.

Ранее сервис такси InDrive заявил об уходе с российского рынка. Его заменит новое аналогичное приложение под названием Drivee.

Часть старых функций в мобильной версии оставили. Например, пассажир по-прежнему может называть свою цену поездки.